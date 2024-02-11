У Фінляндії завершився другий тур виборів: хто перемагає

Станом на 20:15 вже пораховано 63% голосів виборців. Наразі з відривом в понад 5% перемагає к





Нагадаємо, що у Фінляндії 28 січня завершився перший тур виборів. Детальніше про нинішніх кандидатів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що влітку 2023 року у Фінляндії сформували новий уряд. В результаті переобрання уряду було обрано нового прем'єра та ще сім міністрів.

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