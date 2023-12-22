У Фінляндії запропонували "план Б" для фінансування допомоги Україні від ЄС

На його думку, Європейський стабілізаційний механізм може стати "планом Б" у питанні допомоги Україні, оскільки ЄС поки не ухвалив продовження фінансування.

"У нас немає нагальної потреби в ESM на фінансових ринках, але є глибока, екзистенційна необхідність щодо України. Це питання свободи, демократії та захисту Європи", - сказав Рен.

Фінський чиновник, який раніше був комісаром з економічних питань ЄС, стурбований роз’єднаністю Європи та вето Угорщини.

"Не можна втрачати часу, тому інші 26 держав-членів ЄС повинні швидко зібратися і підготувати "план Б" без згоди Угорщини, яка, здається, йде своїм шляхом", - наголосив він.

Європейський стабілізаційний механізм був розроблений у 2012 році, він також розглядався у Брюсселі та Берліні як потенційний інструмент підтримки відновлення України. За словами директора-розпорядника П'єра Грамеги, цей механізм має найбільший сплачений капітал серед усіх міжнародних інституцій - трохи більше 80 млрд євро, а також додатковий капітал, що може бути використаний, у розмірі близько 620 млрд євро.

Рен підтримує, що ЄС повинен використати заморожені активи центробанку РФ на користь Україні. Йдеться про 260 млрд євро у вигляді цінних паперів і готівки, заморожених ЄС, країнами G7 і Австралією. Понад дві третини цих коштів знаходяться в ЄС.

Що цьому передувало

Раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу на саміті 14-15 грудня. Але Угорщина ветувала рішення.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на окремому саміті ЄС на початку лютого. Країни-члени Європейського Союзу також розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити фінансування.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан визнав, що країни ЄС можуть виділити Україні 50 млрд євро і без Угорщини.