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У Фінляндії заарештували підприємця, який постачав до Росії електроніку

Фото: Ілюстративне фото (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Повітовий суд Східної Уусімаа сьогодні, 18 вересня, взяв під варту Габріеля Теміна, якого підозрюють у порушенні санкційних правил проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Про кого йде мова

Підприємець є виконавчим директором двох компаній, що оперують у Фінляндії. Темін - громадянин Франції. З 1991 року він має постійну адресу проживання у Фінляндії.

Габріель Темін особисто був присутній на судовому засіданні. Підозрюваний не приховував обличчя, при цьому він відмовився коментувати журналістам пред'явлені йому звинувачення. За словами адвоката, Темін не був згоден з арештом і заперечував свою провину.

Підприємець допомагав Росії 

За даними Міністерства фінансів США, компанії Luminor і Siberica, які очолював Тьомін, поставляли в Росію іноземну електронну продукцію. Габріель Темін також внесений до персонального санкційного списку.

Суд визнав взяття під варту виправданим запобіжним заходом, який не дасть змоги підозрюваному знищити докази і вплинути на свідчення інших фігурантів справи.

Із зали суду Теміна перевезли до слідчого ізолятора міста Вантаа. Йому заборонено без нагляду зустрічатися з дружиною та неповнолітніми дітьми.

Росія намагається обходити санкції

Раніше повідомлялось, що компанію з Гельсінкі підозрюють у порушенні санкцій. За версією слідства, компанія замовляла продукцію з усього світу й експортувала її в Росію.

Також російські авіакомпанії з травня минулого року по червень 2023 закупили в обхід санкцій запчастини на суму не менше 1,2 млрд доларів. Ця сума може не враховувати всі поставки.

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