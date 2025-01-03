У Фінляндії суд підтримав затримання танкера "тіньового флоту", який пошкодив кабелі

Суд дозволив Фінляндії утримувати танкер з "тіньового флоту" РФ, який пошкодив кабелі в Балтійському морі. Затримане судно підозрюють у причетності до інциденту з енергетичним кабелем та чотирма кабелями зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Танкер Eagle S було затримано наприкінці грудня 2024 року. Під час дослідження морського дна було знайдено численні сліди, які свідчать про те, що судно тягнуло свій якір під час інциденту.

Сьогодні Окружний суд Гельсінкі відхилив клопотання судноплавної компанії Caravella LLC зі Сполучених Арабських Еміратів про припинення затримання танкера, згідно з електронною відповіддю на запити.

Зокрема, судно, яке плаває під прапором Островів Кука, було ідентифіковано як частину так званого "тіньового флоту", що транспортує російські нафтопродукти.

Судно було затримане в порту на півдні Фінляндії, його підозрюють у скоєнні тяжких злочинів, зокрема за нанесення серйозної шкоди майну та втручання в системи зв'язку.

Обрив кабелів у Балтійському морі

Нещодавно стало відомо, що у Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі між Фінляндією та Естонією. Після цього Фінляндія затримала судно Eagle S, ймовірно, це танкер "тіньового флоту" РФ, який пропливав у районі, де стався обрив кабелів.