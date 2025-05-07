У Фінляндії розбився винищувач F-18 Hornet: триває рятувальна операція

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-повітряні сили Фінляндії в соцмережі X.

На місці події працюють рятувальники, територія аварії оточена. За офіційною інформацією, жертв серед цивільного населення немає.

За попередніми даними, літак упав у межах військової зони. Пілота, який скористався кріслом-катапультою, доставлено на додаткове медичне обстеження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський авіаносець USS Harry S. Truman втратив другий винищувач за тиждень. Цього разу причиною стала не атака хуситів.

Також, 29 квітня інший винищувач F/A-18 впав за борт авіаносця під час крутого розвороту судна, що здійснювався для уникнення ворожого обстрілу.

Вартість одного F/A-18 Super Hornet становить понад 60 мільйонів доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.