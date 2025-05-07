В Финляндии разбился истребитель F-18 Hornet: продолжается спасательная операция

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-воздушные силы Финляндии в соцсети X.

На месте происшествия работают спасатели, территория аварии оцеплена. По официальной информации, жертв среди гражданского населения нет.

По предварительным данным, самолет упал в пределах военной зоны. Пилот, который воспользовался креслом-катапультой, доставлен на дополнительное медицинское обследование.

На севере Финляндии произошла авиационная авария с участием истребителя F/A-18 Hornet Воздушных сил страны.

Инцидент произошел 7 мая около 11:00 на территории аэропорта Рованиеми.

Напомним, ранее мы писали, что американский авианосец USS Harry S. Truman потерял второй истребитель за неделю. На этот раз причиной стала не атака хуситов.

Также, 29 апреля другой истребитель F/A-18 упал за борт авианосца во время крутого разворота судна, который осуществлялся для избежания вражеского обстрела.

Стоимость одного F/A-18 Super Hornet составляет более 60 миллионов долларов.

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