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У Фінляндії пояснили, чому не розкривають дані щодо військової допомоги Україні

Фото: президент Фінляндії Саулі Ніїністе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Фінляндія не має наміру розкривати інформацію про свою військову допомогу Україні, оскільки тоді Росія може дізнатися, яка зброя його країни є, а якої більше немає.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD, про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе.

При цьому він наголосив, що Гельсінкі продовжує надавати військову допомогу Києву.

Торкнувшись теми можливості постачання Україні німецьких танків Leopard, президент зазначив, що Фінляндія - це єдина країна, що не входить до НАТО, у якої є Leopard і що має "дуже довгий кордон" з Росією.

"Це означає, що наш внесок у тому, що стосується кількості танків, які можуть бути передані Україні, не може бути дуже великим", - констатував Ніїністе.

Нагадаємо, що прем'єр Фінляндії Санна Марін заявила, що рішення щодо постачання Україні німецьких танків Leopard ще не ухвалено.

Україна підписала меморандум про співпрацю з Фінляндією у сфері протистояння кіберзагрозі та модернізації української інфраструктури.

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Финляндия