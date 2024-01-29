У Фінляндії назвали результати першого туру виборів: підраховано 100% бюлетенів

За даними сайту, лідером голосування став колишній прем'єр-міністр Александр Стубб, який набрав 27,2% голосів виборців.

На другому місці розташувався колишній глава МЗС Пекка Хаавісто. За нього віддали голоси 25,8% виборців.

Нижче розташувалися спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо, який набрав 19% голосів і фінський політик Оллі Рен з 15,3% голосів.

Тепер у Фінляндії відбудеться другий тур виборів, оскільки жоден із кандидатів не набрав понад 50%. Його заплановано на 11 лютого.

Явка склала 71,5%, взяли участь у виборах трохи більше ніж 3,2 млн виборців.

Очікується, що лише 30 січня комісія оголосить офіційні підсумки.

Лідери голосування

Олександр Стубб обіймав посади:

голови ОБСЄ (2008 рік);

міністра закордонних справ Фінляндії (2008 - 2011);

міністра у справах ЄС (2011 - 2014);

прем'єр-міністра (2014 - 2015 рр.);

голови правоцентристської партії "Національна коаліція" (2014 - 2016)

міністра фінансів (2015 - 2016);

заступник гендиректора Європейського інвестиційного банку (2017).

Зараз Стубб - професор та директор Європейського університетського інституту (EUI).

Пекка Хаавісто - колишній міністр закордонних справ Фінляндії (до 2023 року). До цього він був: