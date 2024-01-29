В Финляндии назвали результаты первого тура выборов: подсчитано 100% бюллетеней

В Финляндии 28 января завершился первый тур выборов. Избирательная комиссия обработала 100% бюллетеней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт избирательной комиссии Финляндии.
По данным сайта, лидером голосования стал бывший премьер-министр Александр Стубб, набравший 27,2% голосов избирателей.
На втором месте расположился бывший глава МИД Пекка Хаависто. За него отдали свои голоса 25,8% избирателей.
Ниже расположились спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, набравший 19% голосов и финский политик Олли Рен с 15,3% голосов.
Теперь в Финляндии состоится второй тур выборов, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50%. Он запланирован на 11 февраля.
Явка составила 71,5%, поучаствовали в выборах чуть более 3,2 млн избирателей.
Ожидается, что только 30 января комиссия объявит официальные итоги.
Александр Стубб занимал должности:
Сейчас Стубб - профессор и директор Европейского университетский института (EUI).
Пекка Хаависто - бывший министр иностранных дел Финляндии (до 2023 года). До этого он был:
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