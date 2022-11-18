У Фінляндії конфіскували три приватні російські літаки, власниками котрих, як підозрює фінська влада, можуть бути росіяни із санкційних списків ЄС та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання yle.fi .

Управління зі стягнення боргів вилучило три приватні літаки, що належать росіянам. Причиною цього рішення стала підозра, що літаки належать або використовуються особами, які перебувають під санкціями. Фінська компанія Polar Aviation oy, яка експлуатує ці літаки, спочатку відмовилася надати фінській владі списки пасажирів за 2021-2022 роки. Згодом списки були надані, але частково.

"Літаки належать російському бізнесменові Сергію Грищенку. Крім того, підозри можуть ґрунтуватися на зв'язках Polar Aviation з олігархом Геннадієм Тимченком, якого внесено до списків санкцій ЄС і США", - йдеться у повідомленні Yle із посиланням на редакцію журналістських розслідувань.

Три конфісковані літаки були внесені до реєстру повітряних суден у Фінляндії у серпні 2021 року. З того часу літаки здійснили сотні польотів у такі міста і країни, як Відень, Гамбург, Марокко, Італія і Дубай. Щодо Геннадія Тимченка, то він є громадянином і Фінляндії, і Росії, проте авіакомпанія Polar Aviation заперечує зв'язки із ним.

Фото: один з конфіскованих російських літаків (Harri Koskinen)

Усього з лютого 2022 року фінським управлінням зі стягнення боргів здійснено 187 санкційних вилучень і тимчасових заходів на суму майже 200 млн євро.