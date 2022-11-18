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У Фінляндії конфіскували три приватні російські літаки

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Фінляндія, П'ятниця 18 листопада 2022 15:36
У Фінляндії конфіскували три приватні російські літаки Фото: фінська влада конфіскувала три приватні літаки, які належать росіянам під санкціями (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

У Фінляндії конфіскували три приватні російські літаки, власниками котрих, як підозрює фінська влада, можуть бути росіяни із санкційних списків ЄС та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання yle.fi.

Управління зі стягнення боргів вилучило три приватні літаки, що належать росіянам. Причиною цього рішення стала підозра, що літаки належать або використовуються особами, які перебувають під санкціями. Фінська компанія Polar Aviation oy, яка експлуатує ці літаки, спочатку відмовилася надати фінській владі списки пасажирів за 2021-2022 роки. Згодом списки були надані, але частково.

"Літаки належать російському бізнесменові Сергію Грищенку. Крім того, підозри можуть ґрунтуватися на зв'язках Polar Aviation з олігархом Геннадієм Тимченком, якого внесено до списків санкцій ЄС і США", - йдеться у повідомленні Yle із посиланням на редакцію журналістських розслідувань.

Три конфісковані літаки були внесені до реєстру повітряних суден у Фінляндії у серпні 2021 року. З того часу літаки здійснили сотні польотів у такі міста і країни, як Відень, Гамбург, Марокко, Італія і Дубай. Щодо Геннадія Тимченка, то він є громадянином і Фінляндії, і Росії, проте авіакомпанія Polar Aviation заперечує зв'язки із ним.

У Фінляндії конфіскували три приватні російські літаки

Фото: один з конфіскованих російських літаків (Harri Koskinen)

Усього з лютого 2022 року фінським управлінням зі стягнення боргів здійснено 187 санкційних вилучень і тимчасових заходів на суму майже 200 млн євро.

Днями стало відомо, що Фінляндія побудує на кордоні з Росією захист вартістю понад 143 млн доларів. Крім того, Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 55,6 млн євро. Це буде десятим пакетом обладнання та озброєння, яке Фінляндія передасть для потреб ЗСУ з початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги Україні від Фінляндії становив 11,8 млн євро.

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