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В Финляндии конфисковали три частных российских самолета

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Финляндия, Пятница 18 ноября 2022 15:36
В Финляндии конфисковали три частных российских самолета Фото: финские власти конфисковали три частных самолета, принадлежащих россиянам под санкциями (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

В Финляндии конфисковали три частных российских самолета, собственниками которых, как подозревают финские власти, могут быть россияне из санкционных списков ЕС и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание yle.fi.

Управление по взысканию долгов изъяло три частных самолета, принадлежащих россиянам. Причиной этого решения стало подозрение, что самолеты принадлежат или используются находящимися под санкциями лицами. Финская компания Polar Aviation oy, эксплуатирующая эти самолеты, сначала отказалась предоставить финским властям списки пассажиров за 2021-2022 годы. Впоследствии списки были предоставлены, но частично.

"Самолеты принадлежат российскому бизнесмену Сергею Грищенко. Кроме того, подозрения могут основываться на связях Polar Aviation с олигархом Геннадием Тимченко, который внесен в списки санкций ЕС и США", - говорится в сообщении Yle со ссылкой на редакцию журналистских расследований.

Три конфискованных самолета были внесены в реестр воздушных судов в Финляндии в августе 2021 года. С тех пор самолеты совершили сотни полетов в такие города и страны, как Вена, Гамбург, Марокко, Италия и Дубай. Что касается Геннадия Тимченко, то он гражданин и Финляндии, и России, однако авиакомпания Polar Aviation отрицает связи с ним

В Финляндии конфисковали три частных российских самолета
Фото: один из конфискованных российских самолетов (Harri Koskinen)

Всего с февраля 2022 года финским управлением по взысканию долгов было осуществлено 187 санкционных изъятий и временных мер на сумму почти 200 млн евро.

На днях стало известно, что Финляндия построит на границе с Россией защиту стоимостью более 143 млн. долларов. Кроме того, Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью 55,6 млн евро. Это будет десятым пакетом оборудования и вооружения, которое Финляндия передаст нуждам ВСУ с начала полномасштабного российского вторжения.

Напомним, предыдущийпакет военной помощи Украине от Финляндии составил 11,8 млн евро.

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