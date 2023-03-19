В Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции

Турция может провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО. При этом финский президент Саули Ниинио считает, что это не повлияет на дальнейшее вступление в Альянс Швеции.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на его заявление в эфире телеканала SVT.

По его словам, он не видит риска и не полагает, что Финляндия таким образом подвела Швецию. Ниинисто считает, что если бы Финляндия отказалась от ратификации со стороны Турции, это было бы "безумием".

"Ситуация была бы очень сложной, если бы мы сказали Анкаре "нет", - подчеркнул президент Финляндии.