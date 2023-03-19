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В Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции

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Финляндия, Воскресенье 19 марта 2023 19:13
В Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции Фото: в Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Турция может провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО. При этом финский президент Саули Ниинио считает, что это не повлияет на дальнейшее вступление в Альянс Швеции.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на его заявление в эфире телеканала SVT.

По его словам, он не видит риска и не полагает, что Финляндия таким образом подвела Швецию. Ниинисто считает, что если бы Финляндия отказалась от ратификации со стороны Турции, это было бы "безумием".

"Ситуация была бы очень сложной, если бы мы сказали Анкаре "нет", - подчеркнул президент Финляндии.

Напомним, ранее в МИД Турции отмечали, что Анкара может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.

После того, как в Швеции на акции протеста курды сожгли Коран, Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует рассчитывать на поддержку ее членства в НАТО. Позже Турция смягчила позицию по вступлению Швеции в альянс.

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