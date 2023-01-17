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У Фінляндії дали оптимістичний прогноз щодо передачі Україні танків

Фото: глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Фінляндія готова брати участь у постачанні Україні танків Leopard. Та сподівається, що таке рішення буде ухвалене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, якого цитує The Guardian.

"Зараз ми перебуваємо в інтенсивних дискусіях щодо того, що ще ми можемо зробити з боку Європейського Союзу та Північних країн, аби допомогти Україні", - сказав Хаавісто.

Він уточнив, що зараз тривають дискусії щодо передачі Україні танків Leopard.

"Я сподіваюся, що це рішення буде прийнято, і Фінляндія безперечно готова зіграти свою роль у цій підтримці", - зазначив Хаавісто.

Нагадаємо, раніше Фінляндія вже заявляла про готовність надати Україні німецькі танки Leopard, які має на своєму озброєнні.

Втім, як пояснили згодом в Міноборони країни, позиція Фінляндії щодо передачі Україні танків залежить від рішення Німеччини як країни-виробника.

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