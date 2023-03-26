У Фінляндії через перехід на літній час стався глобальний збій на залізниці
Фінляндія в ніч на 26 березня перейшла на літній час. Однак на фінській залізничній дорозі стався збій при переводі годинників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Годинники на вокзалах країни не змогли автоматично перейти на літній час. Вони показували зимовий. При цьому на деяких станціях час все ж так було показано вірно, але відправлення потягів не збігалось з розкладом.
Окрім цього на фінському сайті з пошуку потягів та розкладів їх руху не працював пошук.
Як пізніше повідомили, виправити несправність вдалось об 11 годні за місцевим часом.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 26 березня Україна перейшла на літній час. Годинники перевели о 3:00 на годину вперед, тому важливо знати котра зараз година, щоб нічого не наплутати і нікуди не спізнитися.
Також згідно з заявою "Укрзалізниці", відсьогодні час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.