У Фінляндії через перехід на літній час стався глобальний збій на залізниці

Фінляндія в ніч на 26 березня перейшла на літній час. Однак на фінській залізничній дорозі стався збій при переводі годинників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Годинники на вокзалах країни не змогли автоматично перейти на літній час. Вони показували зимовий. При цьому на деяких станціях час все ж так було показано вірно, але відправлення потягів не збігалось з розкладом.

Окрім цього на фінському сайті з пошуку потягів та розкладів їх руху не працював пошук.

Як пізніше повідомили, виправити несправність вдалось об 11 годні за місцевим часом.