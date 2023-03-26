В Финляндии из-за перехода на летнее время произошел глобальный сбой на железной дороге
Финляндия в ночь на 26 марта перешла на летнее время. Однако на финской железнодорожной дороге произошел сбой при переводе часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Часы на вокзалах страны не смогли автоматически перейти в летнее время. Они показывали зимнее. При этом на некоторых станциях время все же так было показано верно, но отправление поездов не совпадало с расписанием.
Кроме этого, на финском сайте по поиску поездов и расписаний их движения не работал поиск.
Как позже сообщили, исправить неисправность удалось в 11 часов по местному времени.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 26 марта Украина перешла на летнее время. Часы перевели в 3:00 в час вперед, поэтому важно знать, который час, чтобы ничего не напутать и никуда не опоздать.
Также согласно заявлению "Укрзализныци", с сегодняшнего дня время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом перевода стрелок часов.
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