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У Фінляндії бойовику з РФ Петровському висунули звинувачення за воєнні злочини в Україні

Фото: Ян Петровський (x com/ukraine_world)
Автор: Наталія Кава

Прокуратура Фінляндії висунула звинувачення засновнику і колишньому командиру військового угруповання "Русич" Воїславу Тордену. Він більш відомий як Ян Петровський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як пише видання, центральна кримінальна поліція розпочала попереднє розслідування щодо екс-командира сумнозвісного російського угруповання Воїслава Тордена.

У Фінляндії створене Торденом бойове угруповання "Русич" звинувачують у скоєнні терористичних злочинів в Україні. Наразі він перебуває під вартою фінської прикордонної служби.

Варто зауважити, що Верховний суд Фінляндії постановив, що Торден не може бути екстрадований в Україну. Тим часом Центральна кримінальна поліція негласно розпочала попереднє розслідування щодо Тордена - вивчає матеріали, які Україна надіслала до Фінляндії.

Матеріали містять аргументи, чому Україна вважає, що Торден має бути екстрадований в Україну. Дуже ймовірно, що там також будуть аргументи, чому його підозрюють у терористичних злочинах в Україні.

Затримання Петровського у Фінляндії

Наприкінці серпня, минулого року поліція Фінляндії затримала Петровського. Тоді Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його.

Ян Петровський є лідером і командиром російського воєнізованого формування "Оперативна група "Русич". Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Петровський воював на боці Башара Асада в Сирії.

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