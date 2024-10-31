У Фінляндії бойовику з РФ Петровському висунули звинувачення за воєнні злочини в Україні

Як пише видання, центральна кримінальна поліція розпочала попереднє розслідування щодо екс-командира сумнозвісного російського угруповання Воїслава Тордена.

У Фінляндії створене Торденом бойове угруповання "Русич" звинувачують у скоєнні терористичних злочинів в Україні. Наразі він перебуває під вартою фінської прикордонної служби.

Варто зауважити, що Верховний суд Фінляндії постановив, що Торден не може бути екстрадований в Україну. Тим часом Центральна кримінальна поліція негласно розпочала попереднє розслідування щодо Тордена - вивчає матеріали, які Україна надіслала до Фінляндії.

Матеріали містять аргументи, чому Україна вважає, що Торден має бути екстрадований в Україну. Дуже ймовірно, що там також будуть аргументи, чому його підозрюють у терористичних злочинах в Україні.