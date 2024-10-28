У Фінляндії арештували російські активи за позовом "Нафтогазу України"

"Це рішення - частина глобальної стратегії "Нафтогазу" зі стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи в АР Крим згідно з рішенням Гаазького арбітражу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, це перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до Росії щодо експропріації майна в АР Крим у 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь групи "Нафтогаз".

"Оскільки Росія відмовляється добровільно сплачувати Нафтогазу кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для їх стягнення. Сьогодні ми стали ще на крок ближче до відновлення справедливості. Водночас ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи", – зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

За даними пресслужби, відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за арбітражним рішенням.

Кримський позов "Нафтогазу"

У жовтні 2016 року "Нафтогаз" та шість інших компаній групи "Нафтогаз" ініціювали провадження при Арбітражному трибуналі при Постійній палаті Третейського суду проти РФ.

"Нафтогаз" просив Арбітражний трибунал зобов’язати Росію виплатити компенсацію за порушення Угоди про захист інвестицій, зокрема за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій "Нафтогазу", що стали однією з основних мішеней РФ у Криму у 2014 році.

У квітні 2023 року Арбітражний трибунал зобов’язав Росію сплатити 5 млрд доларів компенсації за збитки. Арбітражне рішення було винесено після слухань щодо визначення суми компенсації, які завершилися в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.