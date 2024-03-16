UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія зможе заарештовувати авто на російських номерах: для кого зроблять виняток

Фото: Фінляндія зможе заарештовувати авто на російських номерах (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Відсьогодні, 16 березня, поліція Фінляндії зможе заарештовувати автомобілі на російських номерах. Водії машин з російськими номерами повинні довести своє право на використання машини у Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначається, що митна служба при цьому не має інформації, скільки таких транспортних засобів зараз знаходяться в країні. Директор відділу митного контролю Самі Ракшіт заявив, що відомство не веде систематичного моніторингу кількості російських автомобілів.

За його словами, поліція, прикордонна служба чи митниця тепер можуть, наприклад, зупинити машину з російськими номерами та вимагати підстави для перебування у країні. Поліція та митниця може затримати транспортний засіб за відсутності таких підстав. Використовувати авто з російськими номерами можуть, зокрема, студенти денного відділення або люди, які працюють за терміновим трудовим договором.

Заборона на в'їзд авто з номерами РФ

Раніше повідомлялося, що 13 вересня 2023 року Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію авто з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон автомобіля з російською реєстрацією водій і пасажири будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Нещодавно в Литві затримали перший легковий автомобіль із реєстраційними знаками РФ. Наразі його можуть передати Україні. Також повідомлялося, що правоохоронці Латвії конфіскували перший автомобіль на російській реєстрації після введення такого правила у країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяФінляндія