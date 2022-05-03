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Финская железная дорога разрывает контракты с РЖД. И продает российские активы

Фото: Финляндия не будет перевозить российские грузы (globalrailwayreview.com)
Автор: Александр Мороз

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group разрывает контракты с Россией на грузовые перевозки. А также намерена продать свои активы в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Сообщается, что согласно решению совета директоров VR Group, начато расторжение контрактов с Россией, полное прекращение перевозок ожидается до конца 2022 года.

"По нашим оценкам, к концу лета трафик сократится примерно на треть от первоначального уровня. Некоторые клиенты хотят продолжить трафик до конца периода уведомления, но мы все еще продолжаем переговоры о более быстрой остановке трафика. В любом случае все российские грузоперевозки, которые обслуживает VR, прекратятся не позднее конца года", - отметил и.о. управляющего директора VR Group Топи Симола.

Примечательно, что на сегодня западные санкции не распространяются на железнодорожные перевозки, поэтому расторжение контрактов VR согласовывается в обычном порядке, который прописан в самих контрактов.

Кроме того, VR также продаст свои аффилированные и дочерние компании в России, связанные с грузовыми перевозками.

Напомним, ранее финская компания разорвала контракт с Россией на строительство АЭС.

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