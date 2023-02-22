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Фінляндія завтра вирішить, чи передаватиме Україні танки Leopard, - Yle

Фото: Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Завтра Фінляндія має вирішити, чи братиме вона участь у поставках бойових танків Leopard до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Це питання вирішуватиметься в урядовій раді, а розглядатиметься як пропозиція Міноборони Фінляндії.

Передбачалося, що Фінляндія братиме участь у допомозі України з постачанням танків Leopard або ремонтуватиме інші бойові машини. Міністр оборони Мікко Савола заявив наприкінці січня, що Фінляндія візьме участь у поставках танків.

Проте розраховувати на велику кількість бойових машин не варто, тому що Фінляндія має протяжний сухопутний кордон із Росією, а Leopard також важливі для оборони країни.

Раніше прем'єр Фінляндії Санна Марін заявляла, що рішення щодо відправлення Україні німецьких танків Leopard ще не ухвалене.

Нагадаємо, ми писали, що західні ЗМІ дізнались, коли Фінляндія може передати Україні танки Leopard 2.

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