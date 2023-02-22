Финляндия завтра решит, будет ли передавать Украине танки Leopard, - Yle

Завтра Финляндия должна решить, примет ли она участие в поставках боевых танков Leopard в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Этот вопрос будет решаться в правительственном совете, а будет рассматриваться как предложение Минобороны Финляндии.
Предполагалось, что Финляндия примет участие в помощи Украины с поставкой танков Leopard или будет ремонтировать другие боевые машины. Министр обороны Микко Савола заявил в конце января, что Финляндия примет участие в поставках танков.
Однако рассчитывать на большое количество боевых машин не стоит, потому что у Финляндии протяженная сухопутная граница с Россией, а Leopard также важны для обороны страны.
Ранее премьер Финляндии Санна Марин заявляла, что решение по отправке Украине немецких танков Leopard еще не принято.
Напомним, мы писали, что западные СМИ узнали, когда Финляндия может передать Украине танки Leopard 2.
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