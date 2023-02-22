Финляндия завтра решит, будет ли передавать Украине танки Leopard, - Yle

Завтра Финляндия должна решить, примет ли она участие в поставках боевых танков Leopard в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Этот вопрос будет решаться в правительственном совете, а будет рассматриваться как предложение Минобороны Финляндии.

Предполагалось, что Финляндия примет участие в помощи Украины с поставкой танков Leopard или будет ремонтировать другие боевые машины. Министр обороны Микко Савола заявил в конце января, что Финляндия примет участие в поставках танков.

Однако рассчитывать на большое количество боевых машин не стоит, потому что у Финляндии протяженная сухопутная граница с Россией, а Leopard также важны для обороны страны.