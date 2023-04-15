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Фінляндія запустить новий ядерний реактор

Фото: Фінляндія запустить новий ядерний реактор (wikipedia)
Автор: Каріна Левицька

Фінляндія запустить ядерний реактор "Олкілуото-3" вже з ночі 16 квітня, хоча попередньо запуск був запланований на понеділок, 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Третій енергоблок атомної електростанції "Урайокі Олкілуото" розпочне регулярне виробництво електроенергії з випередженням графіка. Teollisuuden Voima повідомляє на своєму веб-сайті, що регулярне виробництво електроенергії на третьому енергоблоці АЕС "Олкілуото" розпочнеться о 2.00 годині ночі 16 квітня.

Будівництво третього енергоблоку АЕС "Олкілуото" спочатку планувалося завершити у 2009 році. Однак проект, замовником якого виступив франко-німецький консорціум Areva-Siemens, дуже швидко постав перед труднощами, серед іншого, через затримки в проектних роботах.

Після численних затримок реактор "Олкілуото 3" нарешті був введений в експлуатацію в грудні 2021 року, а тестова експлуатація розпочалася в березні 2022 року.

Навіть під час тестового запуску станція зіткнулася з низкою проблем. Початок регулярного виробництва електроенергії кілька разів відкладали під час тестової фази.

Проте наразі третя атомна електростанція "Олкілуото" завершила етап випробувань і почне регулярне виробництво електроенергії навіть на добу раніше, ніж планувалося.

Нагадаємо, раніше в Фінляндії повідомляли, що надходження електрики з Росії буде повністю призупинено, під час тестування атомного реактора "Олкілуото-3".

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