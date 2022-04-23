Финляндия ограничивает импорт электроэнергии из России
Импорт электроэнергии из России в Финляндию будет ограничен, заявил оператор линий электропередач Fingrid.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Пропускная способность будет сокращена с нынешних 1300 до 900 мегаватт в ближайшее воскресенье, 24 апреля.
Оператор обосновывает свое решение рисками для электроэнергетической системы в меняющейся геополитической ситуации.
Кроме того, поступление электричества из России будет полностью приостановлено, когда будет проходить тестирование атомного реактора Олкилуото-3.
Экспорт электроэнергии из Финляндии в Россию останется на прежнем уровне.
Напомним, Европейский Союз намерен ввести новые ограничения против России на следующей неделе. Новыми целями Брюсселя станут российские нефть и банки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.