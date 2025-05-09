Фінляндія запропонувала ввести мита на весь імпорт Росії до ЄС

Фінляндія запропонувала запровадити тарифи на весь імпорт з Російської Федерації (РФ) до Європейського союзу (ЄС), які діятимуть паралельно з чинними санкціями проти країни-терориста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Фінляндії Еліни Валтонен, Європейська комісія "має повний мандат для цього (введення тарифів, - ред.). Водночас цей крок потребуватиме одностайності всіх країн-членів.
"Якщо в майбутньому деякі з санкцій втратять свою ефективність, або що б не сталося, ми все одно будемо мати цей тариф", - заявила вона.
Bloomberg додає, що пропозиція щодо запровадження мит з'явилась в той час, коли ЄС зіткнувся з потенційним новим протистоянням з Угорщиною щодо поновлення тарифів, які були введені після початку повномасштабної війни.
Водночас торгівельні заходи, наприклад, тарифи, пропонують обхідний шлях, оскільки для їхнього схвалення необхідна лише кваліфікована більшість.
Після повномасштабного вторгнення ЄС запровадив низку санкцій проти Росії. Вони включають обмеження на експорт технологій, енергетичні обмеження, фінансові санкції проти банків, заборону на доступ до європейських ринків та закриття повітряного простору для російських авіакомпаній.
Окремо ЄС заморозив близько 200 мільярдів активів Центрального банку Росії та запровадив персональні санкції проти сотень осіб і компаній, причетних до агресії, включно з високопосадовцями, військовими, пропагандистами та підприємствами, які підтримують війну.
Як писали ЗМІ, Польща планує погодити 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії вже до 1 липня.
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