Фінляндія запропонувала ввести мита на весь імпорт Росії до ЄС

За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Фінляндії Еліни Валтонен, Європейська комісія "має повний мандат для цього (введення тарифів, - ред.). Водночас цей крок потребуватиме одностайності всіх країн-членів.

"Якщо в майбутньому деякі з санкцій втратять свою ефективність, або що б не сталося, ми все одно будемо мати цей тариф", - заявила вона.

Bloomberg додає, що пропозиція щодо запровадження мит з'явилась в той час, коли ЄС зіткнувся з потенційним новим протистоянням з Угорщиною щодо поновлення тарифів, які були введені після початку повномасштабної війни.

Водночас торгівельні заходи, наприклад, тарифи, пропонують обхідний шлях, оскільки для їхнього схвалення необхідна лише кваліфікована більшість.