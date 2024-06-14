НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ

Про це розповів Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Глава Міноборони зазначив, що всі країни-члени Альянсу дали свою політичну згоду на ключові цілі Фінляндії щодо її інтеграції в НАТО.

"Мені приємно констатувати, що сьогодні всі країни-члени НАТО дали політичну згоду на ключові цілі Фінляндії щодо її інтеграції в НАТО.. У Фінляндії буде розміщено командування НАТО, а сухопутні війська будуть присутні у Фінляндії", - сказав Хакканен.

Міністр сказав, що фінське командування НАТО матиме завдання керувати наземними військовими операціями в Північній Європі та Скандинавії.