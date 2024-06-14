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НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ

Фінляндія, П'ятниця 14 червня 2024 20:44
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НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ Фото: Фінляндія розмістить сухопутне командування та війська НАТО (pixabay.com)
Автор: Каріна Левицька

Фінляндія розмістить нову сухопутну командну частину військового альянсу НАТО.

Про це розповів Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава Міноборони зазначив, що всі країни-члени Альянсу дали свою політичну згоду на ключові цілі Фінляндії щодо її інтеграції в НАТО.

"Мені приємно констатувати, що сьогодні всі країни-члени НАТО дали політичну згоду на ключові цілі Фінляндії щодо її інтеграції в НАТО.. У Фінляндії буде розміщено командування НАТО, а сухопутні війська будуть присутні у Фінляндії", - сказав Хакканен.

Міністр сказав, що фінське командування НАТО матиме завдання керувати наземними військовими операціями в Північній Європі та Скандинавії.

Водночас він відмовився розкрити точне місце розташування командування або скільки військ НАТО буде розміщено у Фінляндії, сказавши, що детальне планування ще триває.

Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну 2022 року дебати щодо вступу Фінляндії в НАТО відразу перейшли на користь членства. Вже 18 травня 2022 року країна офіційно подала заявку на вступ, а менше ніж через рік, а саме 4 квітня 2023 року Фінляндія вступила в НАТО і стала 31 членом Альянсу.

Міністр закордонних справ України тоді наголосив, що вступ Фінляндії в НАТО - це є чіткий сигнал про необхідність членства України.

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