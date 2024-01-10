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Фінляндія залишить закритим кордон з Росією, - ЗМІ

Гельсінкі, Середа 10 січня 2024 17:42
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Фінляндія залишить закритим кордон з Росією, - ЗМІ Фото: Фінляндія залишить закритим кордон з Росією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Фінляндія, ймовірно, не відкриватиме кордон з Росією, незважаючи на те, що термін дії таких заходів спливає 15 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti.

Неназване урядове джерело розповіло виданню, що контрольно-пропускні пункти на кордоні з Росією залишаться закритими після неділі, 14 січня.

"У нинішній ситуації важко уявити, що кордон буде відкритий", - додав співрозмовник.

При цьому видання уточнює, що уряд Фінляндії засновує своє рішення про закриття кордону на інформації, отриманій від органів влади, які стверджують, що після закриття східного кордону поведінка Росії не змінилася.

Що передувало

Нагадаємо, ще наприкінці листопада Фінляндія закрила усі КПП на кордоні з Росією. Причиною цього став величезний потік нелегальних мігрантів, які намагалися отримати притулок у Фінляндії.

13 грудня уряд переглянув своє рішення та відновив роботу двох КПП. Але вже за кілька днів кордон знову довелося закрити повністю через нову хвилю мігрантів.

Ще вчора, 9 січня, у ЗМІ з'явилася інформація, що Фінляндія може продовжити закриття кордону з Росією.

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