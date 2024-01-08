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Фінляндія має намір продовжити закриття кордону з Росією, - ЗМІ

Понеділок 08 січня 2024 20:30
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Фінляндія має намір продовжити закриття кордону з Росією, - ЗМІ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Фінляндії має намір продовжити закриття кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

Уряд провів підготовчу роботу, але жодних рішень поки що не ухвалено. Якщо уряд не ухвалить нового рішення, то грудневе рішення про закриття кордону втратить чинність опівночі 15 січня.

За словами кількох джерел видання, позиція уряду не змінилася: він хоче тримати кордон закритим доти, доки триває російська гібридна операція, за умови, що для такого рішення є законні підстави.

Тимчасове рішення розглядається як більш імовірний варіант, ніж закриття кордону для вантажного транспорту наразі. Зрозуміло, що уряд не проводив широких дебатів щодо східного кордону в січні, оскільки кілька міністрів тільки повернулися з відпусток.

При цьому уряд Фінляндії досі не отримав жодної інформації про те, що Росія змінила свою політику.

Уряд може спиратися на розвіддані, стверджуючи, що якщо прикордонні пункти будуть знову відкриті, то можна припустити, що Росія дозволить більшій кількості прохачів притулку перетинати фінський кордон з метою переслідування.

Фінляндія закрила кордони із Росією

30 листопада влада Фінляндіївирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Як зазначав раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні і може продовжити її закриття.

13 грудня уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте вже наступного дня через наплив мігрантів їх знову закрили.

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