ua en ru
Ср, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фінляндія закриє майже всі прикордонні переходи з Росією. ЗМІ дізналися деталі

Фінляндія, Середа 22 листопада 2023 18:21
UA EN RU
Фінляндія закриє майже всі прикордонні переходи з Росією. ЗМІ дізналися деталі Архівне фото: Фінляндія закриє майже всі прикордонні переходи з Росією (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Фінляндії планує закрити майже всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з РФ. Залишиться працювати лише один.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

"Заступник канцлера юстиції Фінляндії Мікко Пуумалайнен "дав зелене світло" новому проєкту рішення Міністерства внутрішніх справ про посилення умов перетину кордону в середу", - йдеться в повідомленні.

ЗМІ пише, що уряд Фінляндії пропонує закрити всі прикордонні переходи на східному кордоні, за винятком Раджа-Йосеппі.

Фінляндія закриє майже всі прикордонні переходи з Росією. ЗМІ дізналися деталі

Фото: Карта прикордонних переходів (hs.fi)

Розташований у муніципалітеті Інарі, Раджа-Йосеппі є найпівнічнішим пунктом перетину кордону Фінляндії. Уряд готовий ухвалити рішення про додаткові прикордонні обмеження вже в середу.

Фінляндія закриває кордон із РФ

Нагадаємо, 18 листопада Фінляндія закрила 4 пункти перетину кордону з Росією. Влада країни пояснювала такі дії боротьбою з припливом біженців, які шукають притулку.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія може повністю закрити кордон із Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроект. Він має стати запасним заходом на випадок, якщо кількість прохачів притулку у Фінляндії різко збільшиться.

Додамо також, що днями фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Финляндия
NEWS
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію