Фінляндія закликала ЄС купити корабель через нафтовий флот Росії

Фінляндія закликала Європейський союз закупити судно, яке перебуватиме в режимі готовності до розливів нафти в північній частині Балтійського моря. Це пов'язано з транспортуванням російської сирої нафти, яка становить загрозу в регіоні.

Про це заявило Міністерство транспорту і комунікацій Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Відомство уточнило, що ризик розливів нафти в цьому районі збільшився після того, як міжнародні санкції змусили Росію транспортувати нафту на старих суднах зі слабшим страховим покриттям.

Суворі зимові умови також збільшують ці ризики, оскільки російські судна так званого "тіньового флоту" можуть бути погано обладнані і не пристосовані для льодових умов.

Європейське агентство морської безпеки наразі має в своєму розпорядженні 14 суден для ліквідації розливів нафти, дислокованих у портах від Констанци на чорноморському узбережжі Румунії до Мальме на півдні Швеції. У Фінляндії заявили, що агентству ЄС слід придбати 15-й корабель для прикриття північних районів Балтійського моря, особливо Фінської затоки.

Нове судно має бути здатне плавати в льодах і підходити для умов північної частини Балтійського моря, оскільки збір нафти в зимових умовах більш трудомісткий і дорогий, ніж розливи у відкритій воді.