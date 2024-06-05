Финляндия призвала ЕС купить корабль из-за нефтяного флота России

Финляндия призвала Европейский союз закупить судно, которое будет находиться в режиме готовности к разливам нефти в северной части Балтийского моря. Это связано с транспортировкой российской сырой нефти, которая представляет угрозу в регионе.

Об этом заявило Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Ведомство уточнило, что риск разливов нефти в этом районе увеличился после того, как международные санкции заставили Россию транспортировать нефть на старых судах с более слабым страховым покрытием.

Суровые зимние условия также увеличивают эти риски, поскольку российские суда так называемого "теневого флота" могут быть плохо оборудованы и не приспособлены для ледовых условий.

Европейское агентство морской безопасности в настоящее время располагает 14 судами для ликвидации разливов нефти, дислоцированных в портах от Констанцы на черноморском побережье Румынии до Мальме на юге Швеции. В Финляндии заявили, что агентству ЕС следует приобрести 15-й корабль для прикрытия северных районов Балтийского моря, особенно Финского залива.

Новое судно должно быть способно плавать во льдах и подходить для условий северной части Балтийского моря, поскольку сбор нефти в зимних условиях более трудоемкий и дорогостоящий, чем разливы в открытой воде.