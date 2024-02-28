UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія не забороняла використовувати передану Україні зброю для ударів по території РФ

Архівне фото: Фінляндія не забороняла використовувати передану Україні зброю для ударів по території РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Україна може використовувати надану Фінляндією зброю по території Росії, Гельсінкі жодних заборон не встановлювали.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Керівництво парламентського комітету з оборони у Фінляндії також заявило, що країна не встановила жодних обмежень на свою допомогу в галузі озброєнь, і Україна може використовувати надану Фінляндією зброю також на території Росії.

За словами міністра оборони Хакканена, обмеження на застосування зброї встановили переважно країни, які надали Україні системи озброєння великої дальності.

Питання виникло, коли майбутній командувач Силами оборони Естонії Андрус Мерило заявив, що західні країни припустилися помилки, обмеживши використання Україною зброї тільки для ударів по окупованій території.

Удари по військових об'єктах РФ

Голова комітету парламенту з оборони Юкка Копра сказав, що Україна повинна мати право застосовувати зброю проти військових об'єктів на російській землі.

Заступник голови комітету з оборони Мікко Савола каже, що надана Фінляндією зброя в принципі може бути використана для ударів по російській землі. 

Однак він вказує, що дальність дії наданої Фінляндією зброї менша, ніж, наприклад, у ракет великої дальності.

Позиція НАТО

Сили оборони Фінляндії повідомили, що політична воля НАТО та інших країн Заходу, а також умова військової допомоги полягають у тому, що західна зброя не може бути використана в нападах на російську землю.

Журналісти також поцікавилися у НАТО, чи дали члени Північноатлантичного альянсу Україні інструкції про те, як і де можна використовувати військову допомогу. 

У відповіді було зазначено, що позиція НАТО полягає в тому, що Україна має право на самооборону, включно з правом завдавати ударів по російських військових об'єктах за межами України.

Не перша заява в НАТО

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українські пілоти винищувачів F-16 матимуть право завдавати ударів по законних військових об'єктах у Росії.

Генсек сказав, що війна в Україні - це агресивна війна, і Київ має право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових об'єктах за межами України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяФінляндіяВійна в Україні