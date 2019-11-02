Финляндия выделит 600 тыс. евро на разминирование на Донбассе

Финляндия выделит дополнительных 600 тыс. евро на гуманитарное разминирование на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Финляндии.

Сообщается, что в ходе визита на Донбасс министр иностранных дел страны Пекк Хаависто подтвердил дополнительный вклад в размере 600 тыс. евро на гуманитарное разминирование.

"Мины все еще являются проблемой во многих областях и затрудняют сельское хозяйство и строительство", - говориться в сообщении.

В ходе визита министр выразил поддержку Украине в поиске решения конфликта на Донбассе посредством Минских соглашений, отметили в министерстве.

Напомним, в субботу, 2 ноября финляндская делегация во главе с министром иностранных дел Пекком Хаависто посетила участок разведения в районе населенного пункта Станица Луганская. Глава МИД Финляндии положительно оценил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В частности, Хаависто отметил проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста через реку Северский Донец.

Отмечается, что целью визита финляндской делегации была демонстрация поддержки Украины, а также получение актуальной информации о ситуации с безопасностью на Донбассе и действиях российско-оккупационных сил.