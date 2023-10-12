Фінляндія вважає, що РФ посилить стеження за країною через кіберпростір
Фінляндії, після вступу до НАТО, очікує більшого впливу на країну з боку Росії. Кремль зосередиться на зборі інформації в кіберсередовищі.
Про це заявила Служба безпеки та розвідки Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У щорічно опублікованому звіті про умови безпеки Служба безпеки і розвідки Фінляндії заявила, що умови роботи російської розвідки у Фінляндії погіршилися після висилки її дипломатів із початку війни в Україні.
"Це означає, що Росія досить імовірно перемкне свою увагу на кіберсередовище для збору розвідувальної інформації", - йдеться у звіті.
Також наголошується, що Росія, ймовірно, посилить свої контрзаходи проти Фінляндії після її вступу до НАТО, продовження війни проти України, а також поглиблення конфронтації Росії із західними країнами і посилення санкцій.
Проте, очікується, що членство Фінляндії в НАТО забезпечить захист від найбільш жорстоких форм впливу. Звіт опублікували після більш раннього огляду, проведеним у березні. Тоді Служба безпеки заявляла, що висилка росіян, як очікується, значно послабить її здатність працювати в цій скандинавській країні.
Ставлення Фінляндії до Росії після початку війни в Україні
Нещодавно Фінляндія офіційно закрила Генеральне консульство в Санкт-Петербурзі. Воно було однією з найбільших дипломатичних установ у РФ.
Люксові авто до Росії ввозяться в обхід накладених на країну санкції через вторгнення в Україну. Для цього використовують як посередника Фінляндію.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо сказав, що наразі від Росії для Фінляндії не існує безпосередньої загрози, проте РФ залишається непередбачуваною.
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