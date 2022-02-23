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Финляндия временно переносит посольство в Украине из Киева во Львов

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Киев, Среда 23 февраля 2022 22:10
Финляндия временно переносит посольство в Украине из Киева во Львов Фото: Финляндия переносит посольство во Львов (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Посольство Финляндии в Украине переехало из Киева во Львов. Местный персонал остается в Киеве.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-релиз МИД Финляндии.

"Учитывая общую оценку ситуации в сфере безопасности МИД приняло решение о временном переводе сотрудников из посольства в Киеве во Львов", - заявили в министерстве.

Посольство будет обслуживать клиентов ограниченно по предварительной записи. Местный персонал останется в Киеве.

В Twitter финский МИД поделился, что вызвал посла Российской Федерации Павла Кузнецова "в связи с односторонними действиями России, нарушающими территориальную целостность и суверенитет Украины и серьезно нарушающими международное право и минские соглашения".

Напомним, ранее США объявили о временном переносе посольств из Киева во Львов.

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