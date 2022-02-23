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Фінляндія тимчасово переносить посольство в Україні з Києва до Львова

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Київ, Середа 23 лютого 2022 22:10
Фінляндія тимчасово переносить посольство в Україні з Києва до Львова Фото: Фінляндія переносить посольство у Львів (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Посольство Фінляндії в Україні переїхало з Києва до Львова. Місцевий персонал залишається у Києві.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на пресреліз МЗС Фінляндії.

"З огляду на загальну оцінку ситуації в безпековій сфері МЗС ухвалило рішення про тимчасове переведення співробітників із посольства в Києві до Львова", - заявили в міністерстві.

Посольство буде обслуговувати клієнтів обмежено за попереднім записом. Місцевий персонал залишиться в Києві.

У Twitter фінське МЗС поділилося, що викликав посла Російської Федерації Павла Кузнєцова "у зв'язку з односторонніми діями Росії, які порушують територіальну цілісність і суверенітет України та серйозно порушують міжнародне право й мінські угоди".

Нагадаємо, раніше США оголосили про тимчасове перенесення посольств з Києва до Львова.

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