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Финляндия возвращает пограничный контроль для ряда стран

Финляндия, Пятница 24 июля 2020 04:55
Финляндия возвращает пограничный контроль для ряда стран
Фото: флаг Финляндии (из открытых источников)
Автор: Артур Родивилов

В трех странах ухудшилась ситуация с COVID-19

Финляндия возвращает пограничный контроль для путешественников, прибывающих из Австрии, Швейцарии и Словении. С понедельника, 27 июля, им рекомендуется 14-дневная самоизоляция.

Об этом сообщает издание Yle.

Решение приняли в связи с тем, что в этих странах в последнее время ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Кроме указанных стран, пограничный контроль сохраняется для путешественников из Швеции, Польши, Чехии, Франции, Люксембурга, Великобритании, Испании и Португалии.

Кроме того, Финляндия сняла ограничения на путешествия для 9 стран, не входящих в Шенген - Грузии, Японии, Южной Кореи, Китая, Туниса, Уругвая, Руанды, Таиланда и Новой Зеландии.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС открывает границы для 14 стран, но не для Украины; при этом определены категории граждан третьих стран, которые все-таки смогут попасть в страны ЕС.

Отметим, Эстония запретила полеты из Украины.

Кроме того, Индия продлила запрет на международные авиарейсы до 31 июля.

Добавим, что Министерство здравоохранения обновило список стран "красной зоны".

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