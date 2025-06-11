Фінляндія викликала російського посла "на килим": відома причина

Порушення повітряного простору Росією

Нагадаємо, у травні Міністерство закордонних справ Фінляндії вже викликало посла Росії Павла Кузнєцова для пояснень через імовірне порушення повітряного простору з боку російських літаків.

Тоді у вторгненні в повітряний простір поблизу узбережжя міста Порвоо підозрювали два літаки ВКС РФ. Як наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, подібні інциденти Гельсінкі розцінює з усією серйозністю.

Крім того, російський Су-24 здійснював небезпечні маневри поблизу кордону з Польщею, після чого за розпорядженням командування НАТО його було перехоплено.

А в середині травня винищувач Су-35 ВКС РФ порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.

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