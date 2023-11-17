Фінляндія відправила Україні 20-й пакет військової допомоги

Фінляндія сьогодні, 17 листопада, схвалила виділення Україні 20-го пакета військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Фінляндії.
"Президент республіки ухвалив рішення з цього питання 17 листопада 2023 року за пропозицією уряду", - йдеться у повідомленні.
Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен заявив, що на карту в оборонній боротьбі України поставлено перспективи безпеки в Європі та Фінляндії в поточному десятилітті.
"Разом із нашими союзниками ми залишаємося непохитними в нашій прихильності підтримці українців", - додав чиновник.
Зазначається, що це буде 20-те постачання військової техніки в Україну.
Заміна оборонної техніки, що міститься в цьому пакеті, обійдеться Фінляндії приблизно в 100 мільйонів євро.
"Загальна компенсаційна вартість 20 пакетів оборонної техніки Фінляндії тепер становить 1,5 мільярда євро", - повідомив міністр оборони.
З оперативних причин, а також для забезпечення того, щоб допомога дійшла до місця призначення без проблем, додаткова інформація про вміст допомоги, спосіб її доставки або графік не буде надана.
Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.
Раніше в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України.
У жовтні Фінляндія оголосила про виділення 19-го пакета військової допомоги Україні. Його вартість становить 95 млн євро.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.