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Финляндия отправила Украине 20-й пакет военной помощи

Финляндия, Пятница 17 ноября 2023 15:15
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Финляндия отправила Украине 20-й пакет военной помощи Архивное фото: Саули Нийнисте (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия сегодня, 17 ноября, одобрила выделение Украине 20-го пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Финляндии.

"Президент республики принял решение по этому вопросу 17 ноября 2023 года по предложению правительства", - говорится в сообщении.

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что на карту в оборонной борьбе Украины поставлены перспективы безопасности в Европе и Финляндии в текущем десятилетии.

"Вместе с нашими союзниками мы остаемся непоколебимыми в нашей приверженности поддержке украинцев", - добавил чиновник.

Детали о помощи для Украины

Отмечается, что это будет 20-я поставка военной техники в Украину.

Замена оборонной техники, содержащейся в этом пакете, обойдется Финляндии примерно в 100 миллионов евро.

"Общая компенсационная стоимость 20 пакетов оборонной техники Финляндии теперь составляет 1,5 миллиарда евро", - сообщил министр обороны.

По оперативным причинам, а также для обеспечения того, чтобы помощь дошла до места назначения без проблем, дополнительная информация о содержимом помощи, способе ее доставки или графике не будет предоставлена.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.

Ранее в правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.

В октябре Финляндия объявила о выделении 19-го пакета военной помощи Украине. Его стоимость составляет 95 млн евро.

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