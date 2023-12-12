Фінляндія відкриє два пункти пропуску на кордоні з Росією

За словами глави уряду, Фінляндія відкриє пункти пропуску Вааліма та Ніірала.

Орпо уточнив, що рішення було ухвалено одноголосно, але нагадав, що уряд може швидко повернути блокаду, якщо проблема з біженцями відновиться після відкриття кордону.

При цьому міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен розповіла, що таке рішення уряду діятиме до 14 січня 2024 року.

Представник Прикордонної служби Мікко Лехмус у коментарі журналістам зазначив, що ці прикордонні пункти відкрили для того, щоб люди, які мешкають по обидва боки кордону, змогли відвідувати своїх родичів.

Термін дії рішення про закриття всього кордону спливає в ніч з середи на четвер (з 13 на 14 грудня).

Що передувало

Нагадаємо, 30 листопада Фінляндія вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Ще кілька днів тому Петтері Орпо зазначав, що влада уважно стежить за ситуацією на кордоні і може продовжити її закриття.