UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія веде перемовини про довгострокову присутність військових США в країні

Фото: Фінляндія домовляється про довготривалу присутність військових США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Фінляндія хоче заключити з США нову оборонну угоду, яка дозволить американським військовим довгостроково знаходитись в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Фінляндія веде перемовини про нову угоду щодо оборонної співпраці із США. Договір буде унікальним: Фінляндія дозволить присутність на своїй території іноземних військових протягом терміну довшого за звичні військові навчання", - йдеться у матеріалі.

Якщо угода буде укладена, то військові США матимуть доступ до певних об'єктів у Фінляндії з метою використання їх для навчань, зберігання зброї, обслуговування обладнання тощо. 

"Війська США, вірогідно, отримають у своє розпорядження щонайменше один аеропорт й порт, а також якусь тренувальну зону", - стверджує видання.

Наразі мова йде про тимчасове перебування американських військових, однак "тимчасові проміжки можуть йти один за одним".

Оборонна модернізація Фінляндії

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України Фінляндія різко віддалилась від Росії та почала розривати з нею зв'язки. А в квітні цього року країна стала 31-м членом НАТО - на даний момент вони є фактично східним форпостом Альянсу у випадку російської агресії.

В липні стало відомо, що Фінляндія модернізує залізницю та іншу транспортну інфраструктуру на кордоні зі Швецією, що полегшить перекидання військ НАТО до кордонів з РФ.

А в серпні США схвалили продаж Фінляндії ізраїльско-американської системи ПРО "Праща Давида".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ФинляндияСполучені Штати Америки