Фінляндія створить найбільший у ЄС резерв запасів через ядерні загрози з боку Москви

Проект, який отримав фінансування у розмірі 242 млн євро від Європейської комісії, дозволить створити стратегічний резерв, призначений для використання країнами Північної та Східної Європи у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

"Хімічні, біологічні, радіологічні чи ядерні загрози більш ймовірні через поточну глобальну ситуацію, і це також мотивує Європейську комісію", - сказала Тар'я Рантала, керівник проекту у міністерстві Міністерства внутрішніх справ Фінляндії.

За її словами, "це також пов'язано із вторгненням Росії в Україну".

Рантала додала, що запаси, які будуть створені протягом 2024 року у Фінляндії, включатимуть захисне та вимірювальне обладнання, детектори, експрес-тести, а також ліки та вакцини, які використовуватимуться як службами екстреного реагування, так і цивільним населенням, зокрема числа у разі пандемій.

Аналогічні запаси також створюються у Франції, Польщі та Хорватії. Однак у Фінляндії резерв є найбільшим та охоплює як захисні, так і медичні матеріали в рамках Механізму цивільного захисту ЄС. Ідея також полягає в тому, щоб місцева влада розширила набір своїх навичок, оскільки ЄС очікує, що Фінляндія надасть "новаторські" знання та досвід, оскільки до кінця 2023 року вона розробляє керівні принципи з управління та розгортання стратегічних резервів блоку.

Резерви в Україні

Верховна рада у серпні підтримала проект закону про реформу державних резервів. Документом передбачається розмежування державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву.

Документ передбачає можливість зберігання палива на території Європи під час війни.

У лютому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що реформа державних резервів необхідна, щоб Україна будь-якої миті часу була забезпечена всіма першочерговими речами.