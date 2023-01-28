Фінляндія сподівається стати членом НАТО разом зі Швецією вже в липні, - глава МЗС

За його словами, Фінляндія та Швеція продовжать спільний шлях до членства в НАТО.

"Сподіваюся, що обидві країни стануть членами Альянсу до наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні...У мене склалося враження, що дорога НАТО не закрита для жодного з нас", - заявив Хаавісто.

міністр оборони Фінляндії Антти Кайкконен, який також заявивляв про очікування його країни стати членом Альянсу до саміту НАТО у Вільнюсі (він запланований на 11-12 липня 2023 року)

Додамо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Фінляндія та Швеція вже готові до вступу в НАТО.

Втім, Анкара, яка ще не ратифікувала заявки на вступ, іншої думки. Зокрема, після того, як у Швеції курди спалили Коран навпроти посольства Туреччини, турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеції не варто чекати підтримки її заявки до НАТО.

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