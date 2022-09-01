Финляндия сократила выдачу туристических виз российским гражданам

Финляндия в четверг сократила количество виз, выдаваемых российским гражданам, до одной десятой от обычного количества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

"Важно показать, что в то время, когда украинцы страдают, нормальный туризм не должен продолжаться как обычно", - заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Теперь Финляндия позволит россиянам подавать заявление на получение туристической визы только один раз в неделю и только в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске недалеко от финской границы.

Хаависто сказал, что его особенно беспокоит своеобразный российский "туристический маршрут" через аэропорт в Хельсинки, которым пользовались тысячи россиян до вторжения России в Украину.