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Финляндия и Швеция проведут переговоры с Турцией по вступлению в НАТО: названа дата

Фото: Финляндия и Швеция проведут переговоры с Турцией по вступлению в НАТО (nato.int)
Автор: Иван Носальский

Первое заседание постоянного совместного механизма, который был создан в результате подписания меморандума между Финляндией, Швецией и Турцией, пройдет 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Делегацию Турции на переговорах в Финляндии возглавят пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и замминистра иностранных дел Седат Онал.

При этом отмечается, что в состав делегации войдут представители Минюста, Минобороны, МИД, МВД и турецкой разведки.

Стоит заметить, что в рамках меморандума Финляндия и Швеция обязались полностью поддерживать Турцию в борьбе со всеми угрозами ее национальной безопасности и дали ряд обязательств, выполнение которых может обсуждаться на предстоящей встрече.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия не выполняют договоренности об экстрадиции "курдских" террористов, которые являются условием вступления стран в НАТО.

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НАТОШвецияТурцияФинляндия