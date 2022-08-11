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Швеция и Финляндия не выполнили свои обязательства по вступлению в НАТО, - МИД Турции

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Анкара, Четверг 11 августа 2022 19:35
Швеция и Финляндия не выполнили свои обязательства по вступлению в НАТО, - МИД Турции Фото: Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Турции заявили, что не видят конкретных действий от Финляндии и Швеции, которые необходимы для того, чтобы Анкара одобрила их заявки в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, которое приводит Daily Sabah.

По его словам, Швеция и Финляндия пока не выполнили договоренности об экстрадиции "курдских террористов" в Турцию.

Он также добавил, что Стокгольм и Хельсинки предложили Анкаре провести встречу по этому вопросу в августе.

"Мы надеемся, что наша первая встреча состоится 26 августа", - рассказал министр.

Напомним, сегодня, 11 августа, стало известно, что Стокгольм согласовал первую экстрадицию в Турцию.

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