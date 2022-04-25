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Финляндия и Швеция планируют одновременно подать заявку на членство в НАТО, - СМИ

Фото: Финляндия и Швеция хотят вместе подать заявку в НАТО (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Финляндия планирует синхронно со Швецией подать заявку в НАТО. В связи с этим правительство страны замедляет процесс подачи документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведскую газету Dagens Nyheter.

Отмечается, что такой шаг поможет двум государствам облегчить негативную реакцию России касательно расширения границ Альянса.

"В настоящее время Финляндия замедляет свой процесс, в то время как Швеция ускоряет темпы, чтобы обе страны могли, если будет принято такое решение, одновременно подать заявку на членство", - сообщили журналистам в правительстве Швеции.

Ранее мі сообщали, что большинство депутатов парламента Финляндии поддерживают вступление в НАТО.

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ФинляндияШвецияНАТО