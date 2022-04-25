Фінляндія і Швеція планують одночасно подати заявку на членство в НАТО, - ЗМІ

Фінляндія планує синхронно зі Швецією подати заявку в НАТО. У зв'язку з цим уряд країни уповільнює процес подачі документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведську газету Dagens Nyheter.
Зазначається, що такий крок допоможе двом державам полегшити негативну реакцію Росії щодо розширення кордонів Альянсу.
"В даний час Фінляндія уповільнює свій процес, в той час як Швеція прискорює темпи, щоб обидві країни могли, якщо буде прийнято таке рішення, одночасно подати заявку на членство", - повідомили журналістам в уряді Швеції.
Раніше ми повідомляли, що більшість депутатів парламенту Фінляндії підтримують вступ до НАТО.
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