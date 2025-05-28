Фінляндія розпочала процес виходу з конвенції про заборону протипіхотних мін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як повідомляє агенство, уряд у середу подав до парламенту пропозицію про вихід з Оттавської конвенції. Політичне рішення про цей крок ухвалили у квітні, щоб протистояти ризикам з боку більш агресивної Росії.

Тепер для виходу необхідна згода парламенту, підтвердження президента країни Александра Стубба і передача документа про вихід генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Як зазначає Bloomberg, Фінляндія охороняє половину сухопутного кордону НАТО протяжністю понад 1300 кілометрів, що межує з Росією.Ця північна країна має історію воєн з Москвою і є одним з найбільших постачальників військової допомоги Україні.