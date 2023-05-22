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Фінляндія розірвала довгостроковий контракт із "Газпромом"

Фото: Фінська Gasum розірвала контракт із "Газпромом" (gasum.com)
Автор: Олександр Білоус

Фінська державна оптова газова компанія Gasum заявила, що розірвала контракт на купівлю природного газу у "Газпром експорту" трубопроводами з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Газпром" припинив поставки природного газу трубопроводом компанії Gasum у травні 2022 року через суперечку про платежі, і обидві сторони вели переговори щодо врегулювання цього питання.

"Газпром" вимагає, щоб європейські країни платили за постачання російського газу в рублях через санкції, введені у зв'язку з вторгненням Москви в Україну, але Фінляндія відмовилася.

Арбітражна колегія в листопаді минулого року ухвалила, що Gasum не зобов'язана платити в рублях, але присудила обом сторонам провести переговори для врегулювання ситуації.

"Сторони не змогли врегулювати ситуацію в термін, визначений арбітражним судом, у зв'язку з чим Gasum розірвала довгостроковий контракт на постачання природного газу", - йдеться у повідомленні фінської компанії.

Припинення стосується лише постачання трубопроводом "Довгостроковий контракт Gasum на поставки ЗПГ з "Газпром експортом" залишається чинним", - заявили у фінській компанії.

Нагадаємо, Росія припинила поставки газу до кількох країн Східної Європи навесні 2022 року після того, як вони відмовилися платити у рублях.

За підсумками 2022 року, Москва фактично втратила газовий ринок ЄС, і в Брюсселі не планують відновлювати закупівлі з території Росії.

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